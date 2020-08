La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya si è rifugiata in Lituania. Una decisione presa dopo che il clima post elezioni in Bielorussia era diventato incandescente.

Dopo che le elezioni in Bielorussia hanno sancito la riconferma al potere di Lukashenko, la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha deciso di rifugiarsi in Lituania. Da ieri sera infatti non si aveva più notizie della donna, e tra i suoi sostenitori iniziava ad aleggiare una certa preoccupazione. Poi è arrivato un post su Twitter del Ministro degli Esteri lituano, che ha dichiarato che la politica aveva chiesto rifugio politico nella nazione. Una decisione quella della Tikhanovskaya dettata dal fatto che il clima politico post-elezioni in Bielorussia iniziava a farsi incandescente. Subito dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko, la donna ha infatti lanciato un’accusa molto pesante nei confronti del suo avversario politico, sostenendo che le elezioni fossero state truccate e chiedendo un riconteggio delle schede elettorali. Nella giornata di ieri si era presentata insieme al suo staff davanti alla commissione elettorale per presentare ricorso.

Bielorussia, ancora nessuna notizia del giornalista scomparso

Continuano intanto le ricerche in Bielorussia del giornalista Maxim Solopov, misteriosamente scomparso un giorno fa. Questi si trovava a Minsk per seguire le proteste in piazza scaturite dalla rielezione di Lukashenko. Il direttore del giornale presso il quale lavorava l’uomo ha dichiarato che “Maxim ha smesso di rispondere ai messaggi intorno all’una del mattino del 10 agosto. Né la redazione di Meduza né la sua famiglia sono stati in grado di determinare cosa gli sia successo”. Stando alle ultime ricostruzioni, l’ultimo avvistamento del giornalista è avvenuto vicino al teatro Maxim Gorky. In quel momento gli scontri tra civili e polizia erano in pieno svolgimento, con le forze dell’ordine che hanno iniziato a fare uso di gas lacrimogeni per far disperdere i manifestanti. Il giornale Daily Storm riferisce che l’uomo sarebbe stato picchiato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a filmare gli scontri. Meduza, la testata presso cui lavorava, ha annunciato che farà tutto il possibile per ritrovare il giornalista.

