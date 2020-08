Wanda Nara spettacolare in piscina: lato B davvero esagerato come mostra la Foto appena pubblicata dalla bellissima argentina.

6,8 milioni di follower: ecco lo straordinario risultato raggiunto dalla bellissima Wanda Nara su Instagram, dove continua a regalare spettacolo. La moglie-agente di Mauro Icardi, che proprio ieri era apparsa in piscina con una sua cara amica, ha un fisico esplosivo e conferma di essere in forma smagliante. Le sue foto fanno sempre incetta di like e riscuotono un successo grandissimo, ma del resto col suo corpo non è poi così complicato raggiungere certi risultati. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta si rilassa al mare: si vede tutto sott’acqua – FOTO

O ANCORA QUESTO >>> Diletta Leotta col costume bagnato: l’estate è bollente – FOTO

Wanda Nara, lato B da incorniciare: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la splendida Wanda Nara rilassarsi su un materassino in piscina e sfoggiare un corpo stratosferico. A catturare l’attenzione dei suoi corteggiatori è soprattutto un lato B stellare, che sta mandando letteralmente in visibilio il popolo maschile di Instagram.

Wanda Nara, dunque, conferma di essere tra le donne più attraenti e corteggiate in circolazione, anche dopo il suo trasferimento a Parigi col marito Icardi e col resto della famiglia.

Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta sfida Rossella Fiammingo a colpi di bikini: che curve – VIDEO

O ANCORA QUESTO >>> Naike Rivelli, il buongiorno è bollente: si vede tutto! – FOTO