Gianmarco Pozzi, ex campione romano di kick boxing e allenatore della stessa disciplina, è stato trovato morto nel giardino di una villetta a Ponza.

La ricostruzione dei carabinieri si avvale, al momento, di sole ipotesi: Gianmarco Pozzi, 28 anni, è stato trovato morto all’interno di un giardino di una villetta a Ponza. L’atleta si trovava a Ponza, dove aveva preso un appartamento in affitto, per svolgere la sua professione di addetto alla sicurezza in discoteca. Come riporta Il Corriere della Sera, al momento del ritrovamento, Pozzi aveva una grande ferita alla testa, dovuta, all’impatto col terreno.

Da quanto si apprende, sono stati i residenti nella villetta a trovare nel loro giardino il corpo dell’atleta. Nonostante gli inquilini abbiano immediatamente chiamato i soccorsi, nulla è stato possibile, dal momento che Pozzi è morto immediatamente dopo l’impatto.

Leggi anche >>> Morto a 25 anni dopo due trapianti di rene, la triste storia di Maurizio

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Ponza, atleta trovato morto: si pensa a un incidente

Come riporta Il Corriere della Sera, i carabinieri si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di capire cosa possa essere accaduto domenica mattina. L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un incidente. I carabinieri pensano che l’ex campione di kick boxing e allenatore della stessa disciplina, stesse praticando parkour, la nota disciplina acrobatica. Un’altra ipotesi è che Pozzi si stava allenando, ma tutto ciò dovrà essere confermato dall’autopsia.

Ciò che è certo è che l’ex campione è caduto da un’altezza molto elevata, di circa tre metri e che sia morto subito dopo l’impatto con il terreno. Pozzi indossava solo un costume da bagno, questo ha fatto riflettere i carabinieri di Formia (che hanno preso in mano la situazione) sul fatto che l’atleta, con ogni probabilità, si stava dirigendo verso una spiaggia, passando dai terrazzamenti della zona e non dalla strada.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Ponza: vietato sbarcare sulle spiagge

F.A.