Intorno alle 4 del mattino di ieri, domenica 9 agosto, un giovane extracomunitario è stato violentemente aggredito nei pressi di via Sibilla, a Marsala. La vittima è stata picchiata improvvisamente da un ragazzo del posto, mentre alcuni suoi amici hanno formato una sorta di cerchio per non permettere alle persone di intervenire a difesa dell’extracomunitario. Quest’ultimo, che non ha mai reagito, è stato preso a pugni e calci anche mentre giaceva a terra sanguinante.

Marsala, aggredito senza ragione: possibile atto di razzismo

A seguito della violenza, avrebbe urlato: “Così imparano a rispettare gli italiani”. Secondo alcune voci, pare che poco prima dell’accaduto, un altro ragazzo sia stato visto a bordo di un ciclomotore con il viso pieno di sangue mentre attraversava via Vespri. Altri due invece erano stati avvistati nei pressi di Porta Garibaldi abbastanza malconci. Alla base dell’aggressione, probabilmente motivi puramente razziali.

Purtroppo non è la prima spiacevole notizia che giunge alla cronaca riguardo la tolleranza zero nei confronti di altre etnìe. Il ragazzo che ha picchiato l’extracomunitario potrebbe beccarsi una denuncia per aggressione che prevede una pena dai 2 ai 7 anni di reclusione. Coloro che hanno partecipato alla rissa, invece, potrebbero aspettarsi dai 3 mesi ai 5 anni di reclusione.

