Esplosioni a Baltimora, l’intera città americana è nel panico ed osserva impotente mentre case e strutture stanno crollando su se stesse.

Non è ancora chiaro cosa sia successo ma a Baltimora in questi minuti sta regnando il caos. Alcune abitazioni della città americana sono crollate in seguito ad una forte esplosione. Potrebbe esserci stata una fuga di gas da qualche conduttura ma questa è soltanto una delle ipotesi che si possono sollevare mentre si cerca di salvare quante più persone possibile. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di baltimora fa sapere che ci sono stati dei feriti e che la situazione è piuttosto critica.

#BCOFD // House Explosion// Multiple units from Baltimore County has been requested to assist Baltimore City Fire Department with a house explosion. ^MJ pic.twitter.com/zUQwrYcJ3K — Baltimore County Fire Department (@BaltCoFire) August 10, 2020

Esplosioni a Baltimora, palazzo crolla: si scava nelle macerie – VIDEO

Secondo le ultimissime notizie che filtrano dai media americani, una persona è deceduta in seguito all’esplosione. Altre tre sono state soccorse dai vigili del fuoco e sono ora negli ospedali vicini per ricevere le cure mediche necessarie. Sono critici. Ci sarebbe poi una quarta persona che è ancora bloccata sotto le macerie e con la quale i vigili del fuoco della città hanno soltanto la possibilità di parlare. Tanta paura e caos nel Maryland, che è ora diventato il luogo dove tanti vigili del fuoco ed ambulanze si stanno concentrando. Nelle prossime ore sapremo se i vigili riusciranno a liberare la quarta persona incastrata nelle macerie e soprattutto cosa ha causato un’esplosione così imponente. Di seguito il video della situazione.

