Piacenza, è annegato nel Po per salvare il suo cane che stava per essere trascinato via dalla corrente. Tutto è successo davanti alla moglie

A Piacenza un uomo di 42 anni nel tardo pomeriggio è morto annegato dopo essersi gettato nel Po per salvare il suo cane che era caduto in acqua. Una tragedia avvenuta poco dopo le 17 nella zona vicina al ponte ferroviario di via Bixio, strada che costeggia il fiume più lungo d’Italia ed è anche la sede dei Canottieri.

I contorni del dramma sono amncora da definire con chiarezza, ma in base ai primi dati raccolti possiamo parlare di un gesto generoso da parte dell’uomo. Il cane infatti stava annaspando e rischiava di essere trascinato via dalla corrente. Lui non ci ha pensato molto su è si è tuffato per andare a soccorrelo anche se questo si è rivelato fatale.

La stessa corrente infatti lo ha trascinato sott’acqua per secondi che alla fine gli sono stati fatali. L’uomo in effetti è stato soccorso da altre persone che erano in ziona e si sono buttate per tirarlo fuori insieme all’animale. Il cane è salvo mentre lui è parso da subito in condizioni gravi.

Piacenza, nonostante i soccorsi veloci per l’uomo annegato nessuno scampo

A Piacenza il 42enne annegato nel fiume è stato trasportato a riva già privo di conoscenza, proprio vicino alla sede della Canottieri Nino Bixio. E quasi subito sul posto è arrivata l’ambulanza 118 con il personale sanitario che ha iniziato subito le manovre di rianimazione. Erano presenti anche i volontari della Coce Rossa e le squadre dei Vigili del fuoco.

All’uomo è stato praticato un lungo massaggio cardiaco ed è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Qui però è deceduto poco dopo il suo arrivo. Saranno le indagini a chiarire con esattezza cosa sia successo, ma non sembrano esserci dubbi sulla tragica fatalità.