Torna l’appuntamento con la MotoGP di tappa in Repubblica Ceca. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Terzo appuntamento stagionale per la MotoGp che fa tappa a Brno in Repubblica Ceca. Un weekend sorprendente quello della massima cilindrata, che ha visto il francese Johann Zarco sorprendere tutti e conquistare la pole position in sella alla sua Ducati Avintia.

Il lungo circuito ceco, tappa classica del motomondiale, così apre un weekend di gara sorprendente, che vede le prime caselle occupate da due piloti francesi. Infatti alle spalle di Zarco partirà il leader del motomondiale Fabio Quartararo. Terzo tempo per l’italiano Franco Morbidelli, pronto a togliersi qualche soddisfazione dopo lo sfortunato weekend in Andalucia.

Altra sorpresa del sabato è stato Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia conquista la quarta posizione. In ripresa il nostro Danilo Petrucci, che partirà dall’ottava casella. Solamente decimo Valentino Rossi, sorpreso dalle grandi performance dei fratelli Espargaro, ma soprattutto dalla pole di Zarco. Andiamo quindi a vedere dove seguire la gara.

MotoGp Repubblica Ceca, dove seguire la gara: Tv8 o Sky?

Ancora una volta l’appuntamento della MotoGp sarà offerto in esclusiva da Sky. Infatti, la pay-tv mette a disposizione dei propri abbonati un canale dedicato solamente ai centauri, offrendo tutte le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Ma non solo da quest anno la MotoGp sarà offerta anche dalla piattaforma streaming tedesca Dazn.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere alla gara da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e sintonizzarsi sul canale dedicato. Inoltre la gara sarà offerta anche dalla piattaforma streaming affiliata, NowTv. Per tutti i nuovi utenti ci sarà un mese di prova gratuito, in cui si potrà assistere a tutte le gare del Motomondiale. Scaduto il mese si potrà decidere se attivare o meno l’offerta da 9,99€ al mese. Le due piattaforme sono disponibili per tutti i device mobili.

Inoltre Sky offrirà la differita della gara gratuitamente su Tv8, a partire dalle ore 18:45. Insieme al quarto appuntamento stagionale, sarà offerto anche la differita del pre-gara Sky con tantissimi ospiti in studio.

