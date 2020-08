Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Catania: due gruppi criminali sono arrivati alle armi, dando vita a una sparatoria. Immediato l’intervento dei carabinieri.

Sparatoria a Catania: nel quartiere Librino, come riporta Skytg24, due gruppi criminali hanno dato vita a una sparatoria, sfiorando la tragedia. Il tutto, da quanto si apprende, è avvenuto in via Grimaldi e il fatto ha coinvolto almeno sei persone. I carabinieri, in base a quanto riporta Skytg24, stanno indagando sulla situazione e sembra che alla base di tutto ci sia un regolamento di conti tra le due bande.

Coronavirus, Catania è la città più colpita della Sicilia

In merito alla situazione emergenziale, legata alla pandemia da Coronavirus, si registra un dato tanto importante, quanto preoccupante. Catania, stando ai dati registrati ieri dalla protezione civile, continua ad essere la città più colpita dal virus. Infatti, come riporta CataniaToday, nelle ultime 24 ore, l’Isola ha registrato un totale di 28 positivi al Coronavirus.

Da quanto si apprende, di questi 28 nuovi casi, nove sono migranti. Tra questi c’è anche il nuovo positivo nella provincia di Palermo. Ma, stando alla fonte, è proprio Catania la città più colpita: sono dieci, infatti, i nuovi positivi in città. Fanno seguito a Catania: Enna, che conta 6 nuovi positivi, poi Ragusa, Caltanissetta, Messina e Palermo. La buona notizia è che nessuno di questi necessita di ricovero: sono tutti in isolamento domiciliare.

Al momento, sono 3.424 i casi totali di Covid-19 in Sicilia, da quando è scoppiata la pandemia. Si attendono, ad ogni modo, i dati di oggi, per valutare la situazione nell’Isola. In tutta Italia, in base ai dati raccolti dalla protezione civile, si contano ad oggi 250.103 contagi da coronavirus.

