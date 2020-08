Sconcertante sorpresa dopo aver scartato una tavoletta di cioccolato: no, nessun biglietto per la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka

Nel 1964 Roald Dahl scrisse uno dei suoi romanzi per ragazzi: La fabbrica di cioccolato. Da all’ora, aprire una tavoletta di cioccolato per ogni bambino cambiò gusto. Grazie ai film del 1971 e quello del 2005 ispirati al romanzo per bambini, il tutto è maggiormente incrementato. Quale bambino non ha sognato di scartare una tavoletta e trovarci all’interno un biglietto per accedere alla fabbrica di cioccolato?

È però noto che spesso i film o i libri sono soltanto frutto di tanta fantasia, quindi tanti bambini cresciuti con il romanzo di Roald Dahl sono rimasti delusi. Qualcun altro, tuttavia, scartando una tavoletta ha trovato un altro tipo di sorpresa, ai limiti dell’horror.

Scarta una tavoletta di cioccolato e trova un dito

A chi un Golden Ticket e chi un dito. Questa strana storia proviene dalla Germania a discapito di un ragazzo tedesco di 28 anni. A quest’ultimo è stata regalata una tavoletta di cioccolata da un amico che l’aveva acquistata in Italia, ma una volta scartata la carta d’alluminio la terribile sorpresa. Un dito compreso di unghia è stato scovato all’interno della tavoletta prontamente consegnata alle autorità di Magonza per le rilevazioni scientifiche.

Nessuno scherzo di cattivo gusto, quello trovato era un vero e proprio dito. Sta alla polizia di Magonza capire il mistero legato a questo strano caso, l’ipotesi più probabile è quella di un fatale errore all’interno dell’azienda di produzione: in più reparti si sono distratti ed hanno messo in commercio una tavoletta di cioccolato piuttosto unica. Dunque, nessun biglietto per la fabbrica di cioccolato, soltanto una falange con tanto di manicure fatta.

