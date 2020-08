Grave incendio divampato nel villaggio sardo Is Morus Relais, location di Temptation Island: trovata lettera minatoria ai danni dei proprietari

Soltanto una settimana fa l’ottava edizione di Temptation Island è giunta al termine. Dopo un mese separati, le sei coppie (VIP e non) sono tornate a casa. Come sempre il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha ottenuto ottimi risultati su Canale 5. Quest’estate è stato trasmesso sia di martedì che di giovedì, collezionando per 6 puntate una media di 3.739.000 spettatori e il 23,53% di share: il più alto registrato da 8 edizioni.

Le due coppie VIP Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno partecipato per la prima volta con altre 4 coppie NIP. Sofia Calesso e Alessandro Medici, Valeria Liberati e Andrea “Ciavy” Maliokapis, Annamaria Laino e Antonio Martello e Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Tutti come di consueto hanno condiviso la loro esperienza all’interno del villaggio in Sardegna l’Is Morus Relais.

Temptation Island, l’Is Morus Relais avvolto dalle fiamme

È proprio uno dei villaggi più conosciuti d’Italia ad essere stato avvolto dalle fiamme ieri mattina, all’alba. Erano circa le 4 del mattino quando delle lingue di fuoco hanno colpito l’intero villaggio creando danni non indifferenti. Anche la scenografia del programma Temptation Island è stata danneggiata. Attesissima l’edizione nuova che dovrebbe partire il 9 settembre con Alessia Marcuzzi alla conduzione, tuttavia nel villaggio non si respira buona aria.

I proprietari dell’Is Morus Relais, infatti, stando a quanto appreso, sono piuttosto preoccupati ed al contempo riservati sulla situazione. Secondo l’Unione Sarda, parrebbe che, da una prima ispezione delle forze dell’ordine sull’incendio, sia stata trovata una lettera minatoria proprio nei confronti dei gestori del magnifico villaggio.

