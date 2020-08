Un indizio che porta a volare con la fantasia, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono pronti al matrimonio? Intanto lei spunta con un meraviglioso abito

I Damellis, la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis fonda le proprie radici un po’ di anni fa. La coppia si è conosciuta al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e da lì hanno vissuto insieme diverse periperzie. Certamente sono una delle coppie più amante del programma, ma non tutto è sempre stato rose e fiori.

La coppia infatti, si è ricongiunta da pochissimo tempo dopo tanti alti e bassi e vari tira e molla. Uno di questi risale a quando la De Lellis, decise di mettere un punto e iniziare una nuova storia d’amore con il motociclista GP Andrea Iannone. L’ultima volta che si sono lasciati, l’influencer ed il DJ, lei ha scritto un libro interamente dedicato alla sua storia tossica ed ai tradimenti di lui. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” questo il titolo del suo libro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Cristina Buccino, il duro sfogo su Instagram: chiede scusa

Andrea Damante e Giulia De Lellis presto sposi?

Nonostante gli alti e bassi ed i troppi tira e molla, al cuor non si comanda. La coppia più amata di Uomini e Donne è tornata insieme da pochissimo, appena il lockdown è stato un po’ allentato. La coppia è stata sorpresa insieme varie volte prima di mostrarsi ufficialmente in pubblico. Una foto appena pubblicata dalla bellissima influencer sul proprio profilo di Instagram la mostra in abito bianco, in un atelier. Che i Damellis stiano pensando al matrimonio?

Magari sì, perché no? Tuttavia ultimi rumors raccontano di una coppia di nuovo in rotta di collisione. La stessa Giulia De Lellis ha confermato di essere “in un momento molto complicato”.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta mozzafiato, il costume è da sogno – FOTO