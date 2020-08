Serie A, sono stati scelti gli MVP del campionato in base a precise statistiche basate su campionato e coppe. Questi i sei nomi dei vincitori

A stagione finita, la Lega Serie A aveva ancora un compito da svolgere. Comunicare gli MVP della stagione 2019-2020, per dare continuità al premio istituito per la prima volta un anno fa. Ancora una volta sei le categorie che saranno premiate: miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante, il miglior giovane e l’MVP assoluto. Tutti riceveranno il trofeo direttamnege in campo all’inizio della Serie A TIM 2020/2021.

A scanso di equivoci o proteste, la classifica finale deriva esclusivamente da numeri e sttistiche. Infatti è stata compilata in base alle rilevazioni statistiche di Stats Perform, un sistema brevettato nel 2010 con K-Sport, con l’ausilio dei dati registrati da Netco Sports. E nel computo finale sono entrate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca-Cola e Coca-Cola Supercup.

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0

