Tramite i suoi profili social, il glorioso portiere spagnolo Iker Casillas ha annunciato ufficialmente il ritiro dal mondo del calcio. Per lui è già pronto un ruolo da dirigente

All’età di 39 anni, Iker Casillas ha detto basta. Con un lungo post sui suoi profili social, il glorioso portiere spagnolo ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. Una scelta difficile quella dell’ex leggenda del Real Madrid, ma che già era nell’aria da qualche mese.

Viene ricordato principalmente per la sua lunga carriera coi Blancos, durante la quale ha vinto praticamente tutto: cinque Liga spagnole, tre Champions League, mondiali per Club, Supercoppe Europee e svariati altri trofei nazionali. Impossibile non ricordare la storica nazionale spagnola di qualche anno fa, capace – con Casillas tra i pali – di vincere due Europei e il Mondiale del 2010 in Sudafrica.

Iker Casillas si ritira: “Ho vissuto un percorso da sogno”

Dopo oltre 20 anni di gloriosa carriera, Iker Casillas ha dato ufficialmente l’addio al calcio giocato. A seguito di alcuni problemi fisici al Porto, la decisione è stata praticamente chiamata. Con un post sui suoi canali social, la leggenda spagnola ha così comunicato ai suoi tifosi la scelta fatta. “La cosa più importante è il percorso per arrivare a certi traguardi, non solo la destinazione” si legge nel post: “Posso dire con certezza che ho ne ho vissuto uno meraviglioso“.

Anche il Real Madrid, dove lo spagnolo ha giocato per 25 stagioni, ha voluto spendere qualche parola in onore di un vero e proprio simbolo del club. “Siamo riconoscenti e proviamo ammirazione nei confronti di una nostra leggenda” si legge nella nota: “Si tratta del miglior portiere della storia del Real e di tutto il calcio spagnolo“. I destini dei Blancos e di Casillas, in realtà, potrebbero presto incrociarsi di nuovo. Per il 39enne, infatti, è pronta una nuova avventura da dirigente nella squadra campione di Spagna.

