Cambio di marcia per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che invita tramite una e-mail ad indossare la mascherina per arginare il coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti cambia idea in merito all’utilizzo della mascherina per arginare il coronavirus. “I patrioti indossano la mascherina”, questo è infatti il titolo di una e-mail firmata da Donald Trump ed indirizzata ad i suoi fan.

Nel testo del messaggio invita ad utilizzare il dispositivo: “So che c’è stata un po’ di confusione riguardo l’uso della mascherina, ma credo che sia qualcosa che noi tutti dobbiamo provare a fare quando non riusciamo a tenere il distanziamento sociale”. Poi ammette “io non amo indossarla”, ma allo stesso tempo “potrebbe aiutarci a tornare allo stile di vita precedenti che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus della Cina. Io credo che che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare”.

In un briefing alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato di voler fare causa al Nevada in merito alla nuova legge che consente il ricorso al voto per posta a causa del coronavirus. “Non credo che le poste siano in grado di gestire il voto per posta a novembre”.

Già su twitter aveva ipotizzato un rinvio delle elezioni presidenziali a causa del Covid-19. Probabilmente, nei pensieri del tycoon attualmente c’è la paura di perdere il secondo mandato visto che l’avversario Joe Biden è in vantaggio di almeno otto punti.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020