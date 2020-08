MotoGP, Marquez si opera di nuovo: a rischio altro stop e probabile forfait a Brno. Lo spagnolo ha dovuto sostituire la placca presente nell’omero del braccio destro

Marc Marquez è tornato sotto i ferri a Barcellona per rimuovere la placca di titanio dell’omero del braccio destro. L’intervento si è reso necessario per l’eccessivo stress a cui il campione spagnolo ha sottoposto l’arto nel tentativo di recuperare disperatamente per la seconda gara di Jerez.

E’ stata posizionato un altro sostegno metallico nel braccio, che sostituirà quello installato subito dopo l’infortunio del 19 luglio, per dare maggiore stabilità al braccio e sostenere meglio i carichi del pilota.

MotoGP, Marquez si opera di nuovo: a rischio altro stop

Per il fenomeno di Cervera si tratta della seconda operazione in tredici giorni. Di sicuro aver accelerato troppo i tempi di recupero non hanno aiutato e lo hanno costretto a rimettersi nelle mani del dottor Xavier Mir e della sua equipe dell’ospedale universitario Dexeus di Barcellona. Ora dovrà rimanere per 48 ore nel nosocomio catalano prima di essere dimesso e fare ritorno a casa. Molto probabile quindi il suo forfait per la prossima gara a Brno, in programma domenica 9 agosto.

Una battuta di arresto che complica ancor di più i piani di recupero nella classifica mondiale. Fabio Quartararo ha vinto con la sua Yamaha Petronas i primi due appuntamenti a Jerez, portando il vantaggio già a quota 50 punti. Un ulteriore zero domenica prossima costringerebbe Marquez ad un inseguimento davvero complicato, vista anche la durata ridotta della stagione post lockdown.

