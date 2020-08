In queste ore, Los Angeles è alle prese con un maxi incendio scoppiato a nord-ovest di Palm Springs. Sono poco meno di 8mila le persone sfollate

Los Angeles in fiamme. Quello che sta succedendo nei pressi di Palm Springs, in California, sta spaventando un po’ tutti. Un terribile incendio è scoppiato lo scorso venerdì, e i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Il tutto sarebbe partito – riporta La Stampa – da due piccoli incendi scoppiati non lontani l’uno dall’altro.

Col passare delle ore, le fiamme si sono avvicinate alle case di Cherry Valley, zona della città di Beaumont. Nella notte tra venerdì e sabato, il soprannominato “Apple Fire” è raddoppiato per dimensioni, arrivando a coprire più di 18 miglia quadrate. Le forze dell’ordine stanno lavorando per mettere fine ad un evento drammatico, che ha causato lo sfollamento di poco meno di 8mila persone.

Los Angeles, incendio a Palm Spring: evacuate 2500 case

Un incendio a Los Angeles, denominato “Apple Fire”, continua a spaventare tutti i cittadini della zona. Come riportato dall’Ansa, ben 7800 persone sono ora sfollate, con più di 2500 abitazioni evacuate. La situazione continua ad essere molto critica soprattutto a causa dell’allerta meteo. Il termometro ha già superato quota 41 gradi e, secondo il servizio meteorologico statunitense, il bollino rosso dovrebbe continuare fino a sera. Fernando Herrera, capitano del CalFire, ha parlato della complicata emergenza a Riverside Press-Enterprise.

Secondo quanto riportato dal vigile del fuoco, le difficoltà dei pompieri nel domare le fiamme sono aumentate anche a causa del terreno bruciato. Questo, essendo troppo caldo, non permette nemmeno di camminarci sopra. Le prossime ore saranno molto importanti in questo senso. Si sta facendo il possibile per arginare il più possibile i danni già molto ingenti.

