Torna la F1 con il quarto appuntamento stagionale a Silverstone. Dalle 15:10 al via la gara con Hamilton in pole position e Leclerc che partirà quarto.

Tutto pronto per la quarta gara stagionale della F1 a Silverstone. Il circuito britannico è un vero e proprio classico del mondiale e vedrà ancora una volta partire dalla prima casella Lewis Hamilton. L’idolo di casa, infatti, ha stracciato l’ennesima pole position, con un impressionante 1.24.303, a più di tre decimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas.

Dalla terza casella, invece partirà Max Verstappen, che alla guida di una Red Bull in ripresa, proverà a lottare con le strepitose frecce d’argento. Sorprende tutti, ancora una volta, Charles Leclerc. Il pilota monegasco è riuscito a portare la Ferrari al quarto posto nelle qualifiche, una Ferrari che ad oggi appare in evidente difficoltà.

Apre la terza fila la McLaren di Lando Norris, che continua a stupire anche sul circuito di casa con un ottimo quinto tempo. A seguire troviamo Lance Stroll. Quarta fila invece per Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, mentre a completare la top 10 ci sono Esteban Ocon ed il nostro Sebastian Vettel. Andiamo quindi a vedere dove assistere alla gara.

F1, GP di Silverstone: dove vedere la gara in tv e streaming

Dalle ore 15:10 scatterà il quarto appuntamento della F1 con il Gran Premio di Silverstone. Una gara che, salvo imprevisti, vedrà ancora una volta protagoniste le due Mercedes, con la pole da capogiro conquistata da Lewis Hamilton. Come sempre la gara sarà offerta dal canale di Sky dedicato per l’occasione, Sky Sport F1.

Per tutti gli abbonati al servizio della pay-tv che non potranno assistere alle qualifiche da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente il servizio streaming Sky Go. Per accedere alla piattaforma basterà inserire le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto. Inoltre l’applicazione è disponibile per tutti i device mobili, come: smartphone, laptop e tablet.

Da quest anno, Sky offre tutta la sua offerta sportiva anche sulla piattaforma streaming affiliata Now Tv. La stessa piattaforma, inoltre, regala a tutti i nuovi clienti un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile vedere le migliori serie tv e lo sport offerto da Sky. Una volta scaduto il mese di provà, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

Per i più pazienti, invece, la gara sarà trasmessa in differita sul canale TV8, a partire dalle ore 18:00.

L.P.

