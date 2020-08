I nuovi iPhone arriveranno nei negozi con un po’ di ritardo rispetto al solito. Uscita posticipata a causa del lockdown che ha rallentato la produzione

Era nell’aria da un po’, adesso la conferma. La nuova generazione di smartphone targati Apple arriveranno sugli scaffali degli store con qualche settimana di ritardo rispetto al solito. L’appuntamento solitamente fissato intorno alla metà di settembre slitterà probabilmente al mese successivo. A pesare sulla produzione gli inevitabili rallentamenti causati dalla pandemia di Coronavirus ed il conseguente lockdown imposto in diversi paesi del mondo.

A confermare lo slittamento è stato Luca Maestri, direttore finanziario del colosso di Cupertino, nel corso del tradizionale appuntamento per illustrare i risultati del trimestre.

iPhone 12, la pandemia fa slittare l’uscita dei nuovi modelli

Come risaputo sono molteplici le aziende coinvolte nella realizzazione dello smartphone ideato da Steve Jobs. Diversi componenti realizzati in diversi stabilimenti – dalle fotocamere agli schermi, dai processori alla scocca – che poi vengono assemblati per dar vita a uno degli oggetti di maggior successo degli ultimi anni. Uno sforzo logistico che ha inevitabilmente sofferto le restrizioni dovuti alla pandemia, dal ritmo di costruzione al trasporto merci internazionale.

“L’anno scorso abbiamo iniziato a vendere gli iPhone a settembre – ha ricordato Luca Maestri – Quest’anno ci aspettiamo che la fornitura sia disponibile qualche settimana dopo“. Nonostante i motivi siano facilmente immaginabili, come già trapelato nei mesi scorsi, il dirigente non ha fornito ulteriori dettagli. Il vero obiettivo di vendita, come accade ogni anno, rimarrà con ogni probabilità il periodo delle festività natalizie.

Anche negli anni passati infatti, la maggior parte delle volte è stato necessario aspettare diverso tempo dal lancio prima che i prodotti fossero disponibili in quantità sufficienti per soddisfare le tante richieste dei seguaci della Mela.

