Halo Infinite, multyplayer sarà assolutamente gratuito per tutti e manterrà una qualità incredibilmente alta durante tutto il tempo della partita.

Halo Infinite non ha colpito in modo eccessivamente positivo il pubblico e la critica. Il gameplay mostrato ed i trailer di queste settimane non ha suscitato critiche positive da parte della critica. La grafica del gioco non è sembrata next-gen e per questo qualcuno si è lamentato parecchio. I modelli poligonali, gli effetti particellari, le animazioni. Insomma, un gioco che sembra più da questa generazione che uno spartiacque per accompagnare i giocatori alla prossima. Tuttavia gli sviluppatori hanno immediatamente chiarito che quella mostrata sia una bild vecchia, che ormai è già acqua passata e non si avvicina a quello che sarà il gioco. Pertanto i fan possono stare tranquilli sulla qualità del videogame che si appresteranno a vivere al day one.

LEGGI ANCHE —> Peaky Blinders: Mastermind, trailer e data di uscita del videogioco – VIDEO

Halo Infinite, multyplayer gratis e a 120FPS: è ufficiale

Intanto il team di sviluppo ha fatto un comunicato che ha letteralmente mandato i videogiocatori in visibilio. E’ stato infatti confermato che per giocare in multyplayer ad Halo Infinite non bisognerà avere nessun abbonamento, sarà assolutamente gratuito. Sarebbe l’ennesima conferma verso il fatto che Microsoft voglia offrire il multyplayer gratis su tutti i giochi, a differenza di quanto fatto in questa generazione. Inoltre c’è un’altra notizia molto interessante. Gli sviluppatori di Halo Infinite hanno annunciato che il gioco in multyplyer girerà anche a 120FPS su Xbox Series X. Insomma, due annunci inaspettati ma che hanno mandato i giocatori in visibilio sui social networks.

LEGGI ANCHE —> iPhone 12, uscita posticipata di qualche settimana