Sabaudia, bagnino positivo al Covid-19: si cerca di ricostruire i contatti che ha avuto nell’ultimo periodo per evitare di creare un nuovo focolaio

Il mare è tornato ad essere preso d’assalto dai vacanzieri che in questi giorni stanno affollando le nostre spiagge. L’impossibilità di andare all’estero ha portato quasi tutti a preferire i nostri bellissimi lidi balneari, da Nord a Sud. Ovviamente nonostante le rigide misure di sicurezza il rischio di assembramenti resta molto alto. Distanziamento sociale e sanificazione delle strutture negli stabilimenti sono alla base di una corretta prevenzione. Purtroppo ogni tanto capita qualche imprevisto difficile da controllare che rimette tutto in discussione. A tal proposito, proprio negli ultimi giorni, a Sabaudia un bagnino è risultato positivo al coronavirus. Secondo quando riportato dalle colonne de “Il Messaggero”, l’esito positivo al tampone a cui era stato sottoposto è arrivato nella serata di ieri. Non rientra quindi nel computo dei due casi di nuove infezioni registrare il 30 luglio nella provincia di Latina e diffuse dalla Regione Lazio.

Nello specifico i due contagiati sono un uomo di origine indiana, congiunto di un connazionale già isolato la scorsa settimana e una donna per cui è stata avviata un’indagine epidemiologica.

Sabaudia, bagnino positivo al Covid-19: si cercano i suoi contatti

Da quanto si è appreso il bagnino di Sabaudia era rimasto a casa negli ultimi giorni per qualche linea di febbre. Dopo aver accusato i classici sintomi (tosse e difficoltà respiratorie) si è sottoposto al tampone per il Covid-19, risultando positivo.

Ora dovrà restare in quarantena fino al prossimo controllo per accertarne la completa guarigione. Andrà poi sottoposto nuovamente a indagini mediche per constatarne la negatività prima di poter tornare a lavorare.

Nel frattempo la Asl di Latina sta cercando di rintracciare tutti i contatti avuti nell’ultimo periodo dall’uomo, secondo la consueta prassi. Nel momento in cui l’indagine epidemiologica sarà terminata, le persone verranno sottoposte ai test del caso e all’isolamento.

