In Portogallo un treno si è scontrato con un veicolo addetto alla manutenzione ed è deragliato. Il bilancio è di due morti e nove feriti gravi.

In Portogallo vicino Sure, un treno passeggeri è deragliato provocando la morte di due persone. Dalle prime indiscrezioni, sembra inoltre che ci siano nove feriti gravi e circa una trentina di persone che hanno riportato ferite lievi. A confermare la notizia, è stata la Protezione Civile portoghese. Sembra che la causa del deragliamento sia stata dovuto a uno scontro con un altro veicolo della manutenzione ferroviaria. L’incidente si è verificato intorno alle quattro e mezza del pomeriggio, e in quel momento il treno ospitava circa 280 passeggeri. Il treno in questione è un’alta velocità modello “Alfa Pendular” che collega Lisbona al nord della nazione. In Italia invece, la Procura di Milano ha appena chiesto di processare nove persone per il deragliamento di un treno avvenuto a Pioltello, in provincia di Milano, nel gennaio del 2018.

Deraglia treno nel bergamasco nel 2018, la Procura di Milano chiede processo per 9 persone

Nel deragliamento del treno di Pioltello, rimasero uccise tre persone più diverse decine di feriti. Due delle vittime abitavano nel bergamasco mentre la terza era originaria di Caravaggio. L’istanza presentata dai Pubblici Ministeri Leonardo Lesti e Maura Ripamonti contiene delle accuse molto gravi a carico degli imputati. A questi viene infatti contestato il reato di disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo. Risultano invece archiviate le indagini a carico sia della Trenord che di due suoi dirigenti. Così come è stato prosciolto da ogni accusa anche Amedeo Gargiulo, che all’epoca dell’incidente ricopriva il ruolo di direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

