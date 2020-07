Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico del 31 luglio 2020. I positivi sono 389, mentre le vittime ‘appena’ 9. Ecco i dati regione per regione. Al momento c’è un unico territorio senza positivi.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico.

• 389 contagiati

• 9 morti

• 178 guariti

Bollettino Coronavirus, i dati aggiornati

I nuovi casi, come evidenzia il Ministero della Salute, si riscontrano soprattutto in Veneto e in Lombardia. Nella prima regione si contano infatti 117 positivi in più, mentre ne risultano 77 nel territorio lombardo. Una sola regione è senza infezioni: la Valle d’Aosta.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Fauci: “Ecco perché la pandemia è esplosa in America”

Si contano poi 36 nuove situazioni in Emilia Romagna, 21 casi accertati in Piemonte, 21 nelle Marche, 18 nel Lazio, 14 in Toscana, 16 in Sicilia, 15 nella provincia autonoma di Bolzano, 10 in Sardegna, 9 in Campania, 5 in Abruzzo, 4 in Liguria e in Calabria, 3 in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, 2 in Puglia e nella provincia di Trento e appena 1 in Umbria e Molise.

Leggi anche —-> Covid, vaccino: risultati positivi dai test australiani sull’uomo

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24