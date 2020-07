Con un trailer ufficiale, Curve Digital ha annunciato la data di uscita di Peaky Blinders: Mastermind, il videogioco ispirato alla nota serie tv

Ancora poche settimane, e tutti gli appassionati di Peaky Blinders – nota serie tv con protagonista Cillian Murphy – potranno mettere mano al videogioco ufficiale. Ambientato a Birmingham, permetterà di vestire i panni della gang mafiosa degli anni ’20 e gestire i membri della famiglia Shelby.

Curve Digital, software house che ha sviluppato il videogame, ha spiegato come si tratterà di un titolo strategico, che includerà alcune fasi di stealth e altre esplorative. Ogni personaggio, poi, avrà alcuni vantaggi a disposizione, che saranno caratteristici del tipo di membro della gang. Sarà inoltre possibile manipolare il tempo a proprio vantaggio, così da gestire nel miglior modo possibile le varie dinamiche del gioco e della storia.

Peaky Blinders: Mastermind, trailer ufficiale e data d’uscita del videogioco

Si chiama Peaky Blinders: Mastermind, ed è il videogioco ufficiale ispirato alla fortunata serie di mafiosi degli anni ’20 a Birmingham. Come annunciato dalla software house Curve Digital con il trailer ufficiale, il titolo sarà disponibile a partire dal 20 agosto. Sin da subito, il videogame potrà essere giocato su ogni tipo di console: PS4, Xbox One, PC, e Nintendo Switch.

Dopo aver visto le prime immagini in assoluto del videogioco, i fan della serie sono letteralmente andati in delirio. Cresce l’attesa per vestire i panni di Tommy Shelby, di Arthur e della zia Polly. Ogni membro della banda avrà alcune caratteristiche singolari, che permetteranno di passare in maniera più veloce e intelligente alcune parti della storia.

