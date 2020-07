Domani, venerdì 31 luglio, dieci città italiane saranno in bollino rosso: le temperature andranno a toccare i 40 gradi. Due di queste città sono in bollino rosso già da oggi.

Ondata di caldo estremo sulla Penisola: il ciclone africano, come riporta Repubblica, toccherà quasi la totalità dell’Italia, con dieci città che domani porteranno il cosiddetto “bollino rosso”. L’allerta meteo, con tanto di bollino, scatterà a Roma, Torino, Bologna, Campobasso, Firenze, Pescara, Rieti, Frosinone, Perugia e Bolzano. Ma c’è di più: tra queste dieci città, le ultime due il bollino rosso scatta già oggi, con temperature elevatissime, fino ai quaranta gradi. In particolar modo, la situazione sembra precipitare tra il 1° e il 2 agosto.

Come riporta Repubblica, già dalla prossima settimana, torneranno temporali, anche importanti, al centro-nord.

Leggi anche >>> Meteo, l’anticiclone raggiunge il suo apice: nuove piogge nel weekend

Anticiclone africano sulla Penisola: caldo estremo e temperature fino ai quaranta gradi

Come riporta Repubblica, l’anticiclone africano toccherà quasi la totalità della Penisola anche il 1° agosto. Le altissime temperature, che arriveranno anche a 40°, raggiungeranno in particolar modo la Toscana, ma anche le due maggiori Isole. Si toccheranno i 38 gradi anche nelle basse pianure del Nord e in parte del Lazio.

Per quanto riguarda invece domenica 2 agosto, dopo un inizio di giornata particolarmente caldo, scenderà un fronte instabile dal Nord Europa, che causerà temporali e piogge. In particolar modo, da quanto si apprende, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto saranno protagoniste di questi temporali.

Caldo africano sull’Italia con i termometri che voleranno fino a 40°C. Se domani saranno ‘solo’ due le città da bollino rosso, venerdì saranno ben 10: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino. — Ultime Notizie (@ultimenotizie) July 29, 2020

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Usa, un morto al minuto: 69mila nuovi contagi in Brasile

F.A.