Doppio terremoto in Italia. Come evidenzia l’Ingv, si è registrata infatti una doppia scossa questa serata nel territorio nostrano. Ecco dove e con quale intensità.

Trema ancora la terra in Italia. Come infatti evidenzia Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrata una doppia scossa serale nel territorio nostrano. La prima si è verificata a 3 chilometri da Norcia in provincia di Perugia. Il movimento tellurico è avvenuto alle 19.04 italiane, con magnitudo di 2.5.

Le coordinate geografiche, come si apprende, corrispondono a 42.81 di latitudine e 13.12 di longitudine. La profondità è stata invece di 9 km. Il sisma in ogni caso è stato localizzato a 38 km a Est di Foligno, a 47 km a Nord-est di Terni, a 50 km a oves di Teramo, a 55 km a Nord-ovest da L’Aquila e a 68 km a est da Perugia.

Ma non finisce qui. L’evento, infatti, è stato capitato anche a 90 km a ovest da Montesilvano, a 94 a est di Viterbo, a 95 a nord-est da Guidonia Montecelio, a 96 a sud-ovest da Ancona, a 97 a est di Pescara, 97 a nord di Tivoli e infine a 100 km a nord-ovest da Chieti.

Si tratta del terzo fenomeno avvenuto in giornata nei confini nazionali. Un primo, di magnitudo 2.0, si è registrato a Tarsia in provincia di Rieti stanotte alle 03.27. Un terzo, invece, è relativo alle 19.37 a Cantalice in provincia di Rieti. L’intensità, in questo caso, è stata di 2.4.

