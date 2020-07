Chiara Ferragni pazzesca in bikini: lato B da applausi come evidenzia la Foto appena pubblicata dalla bellissima influencer.

Vanta al momento più di 20 milioni di follower su Instagram e Chiara Ferragni figura sicuramente tra le donne più affascinanti e corteggiate del nostro paese. La bellissima influencer, che vive un momento d’oro con Fedez e con suo figlio, continua il suo tour in giro per l’Italia e attualmente si trova in Sardegna.

Chiara si trova adesso a Santa Teresa Gallura, comune della provincia di Sassari in Sardegna, dove sta deliziando i suoi tantissimi fan con scatti sempre parecchio intriganti. La 33enne originaria di Cremona è in forma smagliante e le sue foto lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Procediamo, però, con ordine.

Chiara Ferragni, lato B esagerato: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Chiara Ferragni prendere il sole in spiaggia e sfoggiare un bikini pazzesco color verde lime.

La famosissima influencer conferma di avere un corpo incredibile e un lato B davvero molto interessante: non a caso, non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi follower che hanno invaso la sua pagina con diversi like. Lo scatto sta letteralmente spopolando sul web e facendo incetta di mi piace da parte dei follower della lombarda.

Ecco la FOTO appena pubblicata da Chiara Ferragni sulla propria pagina Instagram:

