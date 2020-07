Inter-Napoli 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della 37esima giornata del campionato di Serie A appena terminata a San Siro.

Con il campionato di Serie A ormai già assegnato alla Juventus, si incontrano a San Siro l’Inter di Antonio Conte, che si sta giocando il secondo posto con Atalanta e Lazio e il Napoli di Gennaro Gattuso.

Dopo la vittoria di oggi dell’Atalanta sul Parma (partita vinta 2-1), l’Inter si è aggiudicata la 37esima giornata di campionato, vincendo per 2-0 ai danni del Napoli, che non ha giocato la sua miglior partita della stagione. Con questa vittoria, l’Inter torna, momentaneamente, al secondo posto, in attesa delle altre gare.

Leggi anche >>> Serie A, l’annuncio di Pregliasco:”Stadi aperti dal 2021″

Inter-Napoli: tutti gli Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 37esima giornata di Serie A, Inter-Napoli.

Inter: Handanovic 6,5; D’Ambrosio 6,5; De Vrij 7; Bastoni 6; Candreva 6,5; Godin 6; Brozovic 6,5; Barella 5; Biraghi 6,5; Sanchez 5,5; Martinez 7; Lukaku 6,5; Young (s.v.); Eriksen (s.v.); Moses (s.v.).

Napoli: Meret 6,5; Hysaj 5,5; Maksimovic 5,5; Koulbaly 6; Mario Rui 5,5; Ghoulam 6; Demme 5; Zielinski 6,5; Allan 5,5; Politano 5; Lozano 6,5; Milik 5; Insigne 6; Malcuit (s.v); Callejon (s.v.).

Marcatori: D’ambrosio (Inter); Lautaro Martinez (Inter)

Ammoniti: Brozovic (I); Barella (I); Biraghi (I); Sanchez (I); Conte (I); Lozano (N).

CLICCA QUI PER VEDERE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-NAPOLI

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Juventus, intesa con il nuovo bomber: pronto il maxi scambio

F.A.