A Taranto ben due autobus sono stati presi di mira da una sassaiola da parte di alcuni vandali, uno dei conducenti è rimasto ferito

Sono stati davvero attimi di terrore per gli autisti e i passeggeri di ben due autobus di linea a Taranto verso cui è partita un’inconcepibile sassaiola. L’assurda violenza si è verificati nella notte di sabato sera nei quartieri Paolo VI e a Statte. Per ragioni ancora da accertare alcuni vandali hanno iniziato a tirare dei sassi sui finestrini degli autobus. Uno degli autisti, colpito dai vetri in frantumi, è rimasto ferito e per questo ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. I vertici della società Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano nella città di Taranto, lunedì saranno in procura per presentare una denuncia formale.

La sassaiola contro gli autobus di Taranto

I vandali sono entrati in azione intorno alle 23.30 di sabato sera prendendo di mira l’autobus della linea 17 che presta servizio nel quartiere periferico Paolo VI. La violenza dell’urto ha inevitabilmente frantumato i vetri dei finestrini del mezzo che hanno colpito il conducente ferendolo. È stato l’autista stesso ad allertare immediatamente le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto insieme al personale medico del 118. Il conducente, dopo essere stato medicato, è stato trasportato all’ospedale di Martina Franca ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Stesso copione per un altro autobus che è stato oggetto di una sassaiola in via Teatro, nel quartiere Statte. In questo caso solo tanta paura e diversi danni al veicolo ma per fortuna né il conducente né i passeggeri sono rimasti feriti.

