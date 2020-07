Terremoto in Italia quest’oggi. Dopo un paio di scosse di assestamento ieri nel Sud Italia, trema ancora la terra. Ecco dove si è registrato quest’oggi l’evento e con quale intensità.

Scossa di terremoto nel raggio d’azione italiano. Come infatti riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è avvertita quest’oggi un doppio sisma nei pressi del mar Tirreno meridionale.

Un primo evento si è registrato alle 11.27, mentre un secondo è seguito alle 13.27. La magnitudo è stata contenuta: intensità da 2.7. La profondità è stata invece di 264 chilometri, con coordinate geografiche che rispondono alla latitudine e longitudine di 39.12 e 15.17. Il movimento tellurico, infine, è avvenuto precisamente a 95 chilometri da Cosenza.

Si tratta del secondo terremoto del giorno e del primo nel Bel Paese. L’altro è avvenuto questa mattina alle 06.35 al confine tra Austra e Slovenia con magnitudo di 2.3. Nei nostri confini, tuttavia, la terra ha tremato parecchio nei giorni scorsi, anche se fortunatamente si è trattato di movimenti normali e regolari. Ieri, per esempio, una forte vibrazione c’è stata a Ischitella in Puglia con evento da 2.1. E stessa situazione a Regalna in Sicilia.

In questa settimana ci sono stati però tre eventi davvero spaventosi, ma tutti lontani dall’Italia. Il primo è stato avvertito nelle isole Figi il giorno 21 con magnitudo di 6.0. Una terribile scossa da 7.7 ha invece spaventato a morte l’Alaska negli Stati Uniti un giorno più tardi. Sempre il 22, infine,, la Cina ha tremato con una scossa da 6.5.

