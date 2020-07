Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiama l’Unione Europea per parlare del 5G. L’Italia cerca regole comuni per la nuova tecnologia.

E’ diventato oramai un tema anche in Politica il 5G, la nuova tecnologia per i le telecomunicazioni. Infatti dalla sua introduzione, non sono poche le polemiche scatenate, specialmente da parte dei complottisti. Così, nella giornata di ieri, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto affrontare la questione con l’Unione Europea.

Infatti il ministro italiano ha voluto contattare Josep Borrell, coordinatore della politica estera dell’Ue. Dopo aver trattatao temi caldi come Libia e l’esito della conferenza di Berlino, Di Maio ha chiesto a Borrell di mettere il tema del 5G, come uno dei punti del giorno del prossimo “Consiglio Affari Genarali“.

Secondo alcune fonti vicino alla Farnesina, l’esponente politico italaino ha proposto l’introduzione di regole comuni per l’Ue sul 5G. Infatti nonostante l’Italia abbia la legislazione più dura tra i paesi membri dell’Unione, condivide dati ed informazioni con gli altri paesi e per questo cerca regole comuni per proteggere le infrastrutture strategiche.

5G, Di Maio propone regole comuni all'Ue: si cerca maggiore sicurezza

Così il capo della Farnesina prova ad allargare il perimetro di sicurezza, ma senza chiudere alle tecnologie provenienti dagli altri paesi. Il tutto è un chiaro riferimento alla tecnologia cinese introdotta da Huawei. Così Di Maio non chiude all’ingresso della nuova tecnologia, ma chiede maggiore sicurezza informatica per l’Italia.

Infatti, sono diverse settimane che il Ministro ribadisce come gli Usa siano il nostro alleato principale e che quindi bisogna tenere in considerazione la loro preoccupazione sul fronte della sicurezza informatica. Una posizione anticipata già all’ambasciatore americano Lewis Eisenberg, durante un pranzo a Villa Taverna.

La Commissione Europea, però, si è già portata avanti con il lavoro per quanto riguarda l’introduzione della nuova rete. Infatti secondo l’ultimo rapporto degli stati membri si sono fatti “passi da gigante”, ma c’è ancora molto lavoro da fare per saldare tutti i dubbi sulla sicurezza. Inoltre, in termine di distribuzione, l’Italia fa parte dei 12 paesi che faranno da traino per il 5G, con operatori telefonici che stanno già sviluppando e testando la nuova tecnologia.

Tra i paesi pronti ad implementare il 5G, troviamo anche la Francia che però ha imposto alcuni paletti a Huawei. Mentre la nuova rete è già attiva in diversi paesi come: Austria, Romania, Svezia, Finlandia e Lettonia (tre operatori attivi); Germania, Italia, Irlanda e Belgio (due operatori) e Ungheria, Olanda e Spagna (un operatore). Per l’Unione Europea, già dal prossimo mese, il 5G sarà testato anche nei restanti paesi membri.

