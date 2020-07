Coronavirus, appello del ministro Roberto Speranza per l’Italia. Nel giorno in cui si registra il nuovo record di contagio nell’intero mondo, il politico chiede attenzione e massima difesa per i confini nazionali dopo il duro lavoro di questi mesi.

Coronavirus, ora massima attenzione dall’estero. A sottolinearlo, considerando l’equilibrio nel frattempo raggiunto a fatica in Italia, è anche il ministro Roberto Speranza. In un intervento attraverso il proprio profilo Facebook, il politico ha infatti sottolineato l’importanza dal tutelarsi rispetto alle frontiere.

Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi… Pubblicato da Roberto Speranza su Sabato 25 luglio 2020

Coronavirus, l’appello di Speranza per l’Italia

La sua preoccupazione nasce da un nuovo dato choc che riguarda l’intero pianeta, ovvero un nuovo record di positivi registrati in una sola giornata. “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore”, evidenzia infatti il ministro.

Così non resta altro che prendere spiacevoli ma doverosi provvedimenti per salvaguardare l’Italia: “Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando”. Ed è proprio per questo, per esempio, che ieri ha firmato la nuova ordinanza che obbliga la quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria.

Ma attenzione: “Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà”, sottolinea al contempo il referente della salute. Il messaggio tra le linee è chiaro: sì alla tutela, no alla discriminazione. Una cosa però è certa: ora l’Italia dovrà alzare una muraglia per fronteggiare le ondate epidemiologiche che arriveranno da altri contesti.

