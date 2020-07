Calciomercato Juventus, l’Inter avrebbe in queste ore fatto un rilancio importante per un giocatore che piace e non poco alla squadra bianconera.

La Juventus vince sempre grazie alla sua strapotenza economica e anche alla sua capacità di individuare profili interessanti sui quali investire da subito. Non è un caso, infatti, che anche a livello giovanile il club torinese dica spesso la sua. Per questo la dirigenza aveva messo nel mirino il giovanissimo Kevin Zefi, attaccante classe 2005 dello Shamrock Rovers. Una delle squadre più importanti d’Irlanda e con un settore giovanile pregno di talenti, il calciatore era un sogno per diversi dirigenti, che vedono in lui un campione da modellare nei prossimi anni. Per questo il club di Torino ci stava provando da diverso tempo, ma ora la pista è diventata molto più fredda, anche per colpa dei rivali dell’Inter. Sono i nerazzurri, infatti, ad avere ora il vantaggio sul giovanissimo irlandese.

Calciomercato Juventus, Inter rilancia per l’attaccante che piace

Kevin Zefi è un centravanti dello Shamrock Rovers che sta facendo parlare di sé e anche parecchio. Il 15enne irlandese ha già giocato con l’Under 15, mettendo a segno ben 6 reti in 9 partite disputate. Obiettivo della Juventus, ora sarebbe l’Inter in pole, riporta il The Irish Sun, dato che c’è stato un rilancio importante in queste ore che avrebbe messo tutti d’accordo. Se il club degli Agnelli non deciderà che vale la pena rilanciare, allora uno dei più importanti prospetti del calcio irlandese vestirà i colori nerazzurri. Una cosa è certa, bisognerà seguire da vicino lo sviluppo del giovanissimo Kevin Zefi, perché potrebbe essere un nome di cui si sentirà spesso parlare in futuro, soprattutto se confermerà questa media realizzativa.

