Torna subito in campo la Serie A, con l’anticipo del San Siro tra Milan ed Atalanta. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Tutto pronto per la 36esima giornata di Serie A, con l’anticipo tra Milan ed Atalanta. A San Siro i rossoneri affronteranno gli orobici, con una squadra totalemente differente da quella dell’andata. Infatti nel match del Gewiss Stadium non ci fu storia, con la compagine bergamasca che rifilò cinque goal ai Rossoneri.

Partiamo proprio dai padroni di casa, con il Milan che continua la sua rincorsa all’Europa League. Grazie al passo falso del Napoli a Parma, i rossoneri hanno conquistato la sesta posizione in classifica, utile per accedere ai preliminari della seconda coppa europea. Con una vittoria sui nerazzurri, il Milan metterebbe ulteriore pressione sulla Roma quinta in classifica, impegnata nel match contro la Fiorentina.

D’altra parte troviamo una splendida Atalanta. La Dea continua a coltivare il sogno secondo posto, dopo aver conquistato il record di punti nella sua storia. Con un posto in Champions assicurato, gli orobici proveranno a conquistare il miglior piazzamento della loro storia, superando tutte le aspettative pre-stagionali. Andiamo adesso a vedere dove seguire il match.

Milan-Atalanta, dove seguire la partita: Sky o Dazn?

L’anticipo del 36esimo round del campionato italiano andrà in onda su Sky. Per seguire la partita la pay-tv ha messo a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellitare) e Sky Sport (numero 251 del satellitare).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la sua piattaforma streaming SkyGo. Per accedere a SkyGo bisognerà inserire le proprie credenziali ed il gioco è fatto. Inoltre sarà possibile scaricare l’applicazione da smartphone o tablet, oppure accedere al servizio su laptop tramite il sito.

Inoltre da quest anno sarà possibile seguire tutti i match messi in onda da Sky anche sulla piattaforma streaming affiliata, NowTv. Il servizio streaming oltre a mettere online serie tv, trasmetterà in diretta anche tutte le partite di Serie A trasmesse da Sky. Per tutti i nuovi abbonati sarà possibile sfruttare il mese di prova gratuito per seguire i match del campionato italiano. Una volta terminata la prova gratuita, l’utente sarà libero di decidere se attivare o meno il servizio a solamente 9,99€ al mese.

L.P.

