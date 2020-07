In Africa negli ultimi due mesi i contagi da coronavirus sono cresciuti esponenzialmente. Se la curva non scende, la situazione potrebbe presto degenerare come in Occidente.

L’Africa è stato il continente che fino a questo momento ha patito di meno l’epidemia di coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Il 23 luglio però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un primo allarme. Negli ultimi due mesi infatti, i contagi nel continente africano sono aumentati in maniera preoccupante. Se a inizio giugno infatti questi rappresentavano il 2 per cento dei casi mondiali, già a metà luglio si è saliti al 5 per cento. Il Financial Times ha dedicato un articolo sull’argomento ipotizzando che se la curva dei contagi in Africa continua a crescere a questo ritmo, ad agosto si potrebbe già arrivare al milione di casi. Oltretutto, l’Oms ha sottolineato il fatto che i contagi non si stanno più verificando come prima, ovvero tramite casi d’importazione dall’estero, ma ormai avvengono all’interno delle stesse comunità.

Coronavirus, Africa: l’allarme del Consiglio per la ricerca medica

C’è poi il fatto che le autorità sanitarie nel continente non sono tecnologicamente avanzate quanto quelle occidentali. Individuare i focolai e prevenire i contagi è molto più difficile rispetto al resto del mondo. Al momento, la maggior parte dei contagi si sono verificati in Egitto e Sudafrica. Quest’ultimo, risulta addirittura il quinto paese al mondo per numero di contagi. Il consiglio per la Ricerca Medica sudafricana ha pubblicato una nota il 22 luglio con delle rivelazioni molto preoccupanti. A parere degli esperti africani infatti, negli ultimi tre mesi si è verificato un rapido aumento delle morti da coronavirus che però non è stato ancora registrato. Questi significa che il numero dei morti nel continente, potrebbe essere molto più grande di quanto riportano i dati ufficiali.

