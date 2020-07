Fifa 21 si è mostrato pochissimi minuti fa con un nuovo video trailer che sta facendo impazzire i fan del videogioco targato EA.

Fifa 20 è stato senza dubbio uno dei videogiochi più importanti di questa generazione di videogames. Come lo è stato il Fifa 19, Fifa 18 ecc. Il franchise inventato dalla casa canadese è senza dubbio uno dei videogames più famosi di tutto il mondo, con milioni di copie vendute ogni anno. Un vero e proprio fenomeno sociale, che sta prendendo sempre più piede e fama. Anche per questo in tantissimi sono in trepidante attesa per l’uscita del prossimo capitolo. Fifa 21 potrebbe avere un lancio davvero strepitoso, soprattutto perché potrebbe essere il gioco che accompagna gli utenti al passaggio per la nuova generazione di console. Xbox Series X e PlayStation 4 sono letteralmente alle porte e questo potrebbe far aumentare e non poco le vendite del videogioco. Nonché delle stesse console che nelle vacanze invernali arriveranno sul mercato.

Fifa 21 cambia Ronaldo con Mbappé, ecco il nuovo trailer – VIDEO

Fifa 21 si è mostrato oggi durante la conferenza si Microsoft con un nuovo trailer incredibile. Come si vede, infatti, il gioco cercherà anche di dare importanza alla storia dello sport, all’evolversi dell’amore verso questa disciplina. Come si vede, l’uomo copertina di questa edizione sarà Kylian Mbappé, centravanti del PSG e enfant prodige che sta stupendo il mondo. L’attaccante è uno dei motivi per i quali tanti seguono il PSG e per questo, data la sua importanza come ambasciatore del brand, sarà sulla copertina del gioco. Fifa cambia, non ci sarà più Ronaldo sulla copertina quindi, ma Mbappé. Il gioco ha delle novità relativa alla carriera, al gameplay ed anche alla modalità FUT.

