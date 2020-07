Covid-19, intelligenza artificiale misura la distanza di sicurezza. La novità hi-tech funziona attraverso le immagini acquisite dalle videocamere e considerando le relazioni sociali

Negli ultimi mesi abbiamo appreso dai pareri scientifici più disparati che il miglior metodo per evitare i contagi di Covid-19 è il distanziamento sociale. Al di là dell’uso delle mascherine, sempre caldeggiato, così come il disinfettante per le mani, non avvicinarsi alle altre persone è l’unico modo per avere il 100% di sicurezza sanitaria. A questo proposito può tornare molto utile l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il nuovo progetto Visual Social Distancing (VSD), promosso in collaborazione tra l’Università di Verona e quella di Glasgow, è stato pubblicato dalla rivista IEEE Access.

Nello studio viene spiegata l’importanza dell’hi-tech per sviluppare un sistema di monitoraggio della distanza sociale di sicurezza.

In un modo non invasivo e nel rispetto della privacy, l’intelligenza artificiale può aiutarci a prevenire situazioni di rischio in alcune aeree specifiche, come gli aeroporti o i supermercati.

Covid-19, intelligenza artificiale misura la distanza di sicurezza

In un periodo in cui lo sviluppo tecnologico sta compiendo passi da gigante, utilizzarlo per aiutarci in ambito sanitario è diventato un tema cruciale. Alessio Del Bue, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia e coautore dello studio, ha spiegato: “Il nostro studio evidenzia come non sia sufficiente creare un sistema che misura la distanza geometrica tra le persone. Occorre fare in modo che la tecnologia di monitoraggio sia in grado di comprendere il contesto sociale e di generare allarmi solo in caso di pericolo reale”.

Poi aggiunge: “La distanza tra le persone può variare con parametri diversi, ad esempio se si usano le mascherine o nel caso di persone anziane o disabili”.

Una svolta importante per evitare di avere controlli troppo invasivi senza rischiare di creare assembramenti involontari. Un sistema robotizzato per il distanziamento che ci segnalerà quando siamo troppo vicini ad un’altra persona. Ovviamente la scoperta potrà essere applicata anche ad altri ambiti medici oltre al Covid, rendendola utile anche per il futuro.

