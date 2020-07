Andare a lavorare in bici: l’azienda ti rimborsa i km in denaro. Il progetto Bike to work, promosso da un’azienda metalmeccanica in Valtellina incentiva il trasporto green

In un momento estremamente caldo per la mobilità green, incentivare l’uso della bicicletta è all’ordine del giorno. Molte città stanno cercando di ampliare le piste ciclabili e gli spazi per consentire alle persone di adoperare le due ruote, anche attraverso il bike sharing, in grande ascesa.

Ora però c’è chi ha deciso di fare un passo avanti e pagare per ogni chilometro percorso pedalando. Stiamo parlando di un’azienda metalmeccanica della Valtellina, ovvero la Bermec di Talamona (Sondrio). Attraverso il progetto “Bike to work” ha pensato di incentivare i lavoratori che raggiungono la sede in bici. Per ogni km pedalato vengono rimborsati 0.25 centesimi (0.15 se viene utilizzata la variante elettrica).

I fondi che verranno accumulati in questo modo potranno essere utilizzati per acquisire beni per la propria persona o per i propri familiari. Per calcolare lo spazio percorso è stata predisposta un’applicazione da installare sul proprio smartphone, che lavora attraverso il GPS. Automaticamente verranno convertiti i chilometri percorsi con la cifra di welfare da poter spendere. Il titolare dell’azienda, Emanuele Bertolini, ha spiegato: “Bike to work consentirà sia di incentivare la salute e la mobilità green dei lavoratori, sia l’acquisto gratuito di beni per i soggetti coinvolti, muovendo anche l’economia interna“.

Un’ottimo modo di conciliare benessere ed utilità, tanto che già altri gruppi imprenditoriali stanno pensando a qualcosa di simile da mettere in pratica.

