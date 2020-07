Arriva Jelly 2, lo smartphone Android più piccolo al mondo. L’azienda cinese Unihertz ci riprova, dopo il primo tentativo fallito

Al giorno d’oggi, esistono decine di modelli diversi di smartphone di ultima generazione. Di qualsiasi dimensione, prezzo e design, permettono di fare praticamente qualsiasi cosa: chiamare, navigare su internet, scattare foto, ascoltare musica ecc. Ogni anno, iOS e Android si danno battaglia sul mercato per accaparrarsi il maggior numero di nuovi clienti, proponendo novità di ogni tipo.

Per quanto riguarda Android, l’azienda cinese Unihertz è pronta a sbarcare sul mercato con Jelly 2, lo smartphone più piccolo al mondo. Messo in vendita su Kickstarter – un portale web di crowdfunding – ha già ottenuto oltre 455mila dollari dai potenziali nuovi clienti. Messo inizialmente in vendita a soli 40 dollari, l’azienda produttrice ha deciso di quadruplicare il prezzo a 159 dollari, considerando che le scorte sono già esaurite da diversi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Batteria iPhone scarica velocemente: il problema è risolvibile

Jelly 2, lo smartphone più piccolo di sempre: le caratteristiche tecniche

Si chiama Jelly 2, ed è il nuovo gioiellino dell’azienda cinese Unihertz. Messo in vendita sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, ha delle caratteristiche tecniche che lo mettono alla pari dei modelli Android di ultima generazione. È dotato di uno schermo da soli 3 pollici, con una risoluzione di 480×384 pixel. Con i suoi 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, permette di far girare tutte le applicazioni presenti sul mercato e di svolgere più funzioni contemporaneamente, come gli altri dispositivi di media fascia.

La fotocamera esterna è da 16 Mpixel, mentre per quella interna ci si ferma a 8. Dotato di geolocalizzazione e riconoscitore delle impronte digitali sul retro, garantisce il massimo della privacy per tutti gli utenti. Lascia un po’ discutere la batteria da 2000 mAh ma, considerando le dimensioni ridotte del dispositivo e del display, dovrebbe comunque garantire un buon periodo di autonomia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, un’inattesa novità è rimandata al 2021: i dettagli