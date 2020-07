Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo mentre si trovava in gita con il centro estivo

Una tragedia si è consumata questa mattina presso il Parco Coronini di Gorizia. Un bambino di soli 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo della zona. Il piccolo si trovava in gita con il campo estivo e stava giocando con i suoi coetanei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco per cercare un disperato intervento di salvataggio.

Purtroppo però quando il corpo è stato rinvenuto era ormai privo di vita. La cavità in cui era scivolato era profonda ben 30 metri.

Durante la mattinata di mercoledì il gruppo di bambini stava visitando la zona verde nel centro di Gorizia, giocando tra di loro. Il piccolo di 12 anni si è allontanato probabilmente da solo, avventurandosi nel parco. Dopo qualche minuto, gli altri si sono accorti della sua assenza e hanno chiamato i soccorsi.

Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo

Dopo l’iniziale speranza, però, i vigili del fuoco hanno tirato fuori il corpo privo di vita. La caduta gli è stata fatale, considerando anche il fatto che il pozzo era secco, senza l’acqua che avrebbe potuto attutire l’impatto. Resta da capire come il bambino sia arrivato sin lì da solo, perso di vista anche dai responsabili del centro estivo che avevano organizzato la gita. Verrà aperta un’inchiesta per far luce sull’accaduto nei prossimi giorni.

