Il fondatore di Tesla e SpaceX ha visto moltiplicarsi il suo patrimonio nei primi mesi del 2020. Elon Musk occupa ora il 5° posto nella classifica Forbes dei più ricchi.

Inarrestabile fucina di idee e innovazione, dalle macchine a guida autonoma all’esplorazione spaziale, dai treni superveloci al collegamento tra computer e cervello umano. Parliamo di Elon Musk, il visionario imprenditore sudafricano che di mese in mese continua a stupire il mondo con invenzioni e studi degni dei migliori film di fantascienza fino ad appena qualche anno fa.

Una lunga serie di successi che ha inevitabilmente impattato, in modo decisamente positivo, sul patrimonio del fondatore di Tesla e SpaceX. All’inizio di questa settimana infatti gli averi di Musk hanno superato i 74 miliardi di dollari, rendendolo a tutti gli effetti il quinto uomo più ricco del mondo davanti a miliardari del calibro di Steve Ballmer e Warren Buffett.

Elon Musk, un patrimonio netto di 74 miliardi di dollari

A guidare l’ascesa di Musk ci sono in primis le azioni di Tesla, salite nel complesso di quasi il 300% nel corso del solo 2020. Una crescita del 60% in appena tre settimane. L’azienda leader nel settore dei veicoli elettrici è al momento, in modo abbastanza rocambolesco, la casa automobilistica di maggior valore a livello mondiale. Con una capitalizzazione di mercato pari a oltre 300 miliardi di dollari, vale quanto Bmw, Ford, Ferrari e General Motors sommate tra loro. Il patron possiede il 21% delle quote, metà delle quali impegnate come garanzia per ottenere finanziamenti.

Per capire meglio la scalata alla classifica dei più ricchi stilata da Forbes, basti pensare che solo a marzo di quest’anno Musk occupava la posizione numero 31, frutto di un patrimonio netto di circa 25 miliardi di dollari. Patrimonio triplicato nel giro di pochi mesi. Contattato ad inizio mese da Forbes per commentare questo balzo impressionante, Elon Musk ha commentato così: “Non me ne può fregar di meno, davvero. Questi numeri salgono e scendono, quello che conta è realizzare grandi prodotti amati dalla gente.”

