Paura a Chicago durante un funerale. Nel South Side della metropoli dell’Illinois, sono partiti diversi colpi da un auto nera, provocando 14 feriti.

Chicago continua ad essere una delle città più colpite dalla criminilità, ed anche nella giornata di ieri è saltata agli onori della cronaca una sparatoria durante un funerale. La metropoli dell’Illinois continua a far registrare almeno una sparatoria al giorno e ieri si stava per consumare una vera e propria tragedia.

Infatti durante la commemorazione di una vittima, un auto nera si è avvicinata ai passanti. Dall’auto, poi, sono partiti diversi colpi d’arma da fuoco diretti verso la folla. Travolti dai proiettili, i partecipanti non sono stati a guardare, anzi, hanno iniziato a sparare diversi colpi d’arma da fuoco verso l’auto nera. Il bilancio della sparatoria è di 14 feriti, con circa 60 colpi di pistola sparati.

Dopo la risposta dei partecipanti alla commemorazione, gli attentatori hanno abbandonato l’auto e sono riusciti a fuggire in più direzioni. Al momento la polizia di Chicago è riuscita a catturare solamente un sospettato e lo sta interrogando.

Chicago, sparatoria durante un funerale: i motivi

Non è ancora chiaro il motivo per cui dall’auto nera siano partiti i colpi di pistola, ma la polizia locale sospetta un regolamento di conti tra due gang del South Side, zona più pericolosa di Chicago. La città dell’Illinois fa registrare due morti al giorno a causa delle numerose gang presenti in zona. Infatti siamo solamente al 22 luglio, eppure il dato sui decessi provocati da un’arma è salito a 336.

Per fermare la grossa striscia di sangue provocata dalle gang, Donald Trump ha addirittura pensato di schierare la polizia federale nella stessa Chicago. L’obiettivo di Trump è quindi restaurare l’ordine pubblico nella metropoli, ormai da tempo sfuggito di mano. Alla proposta del tycoon, il sindaco di Chicago Lori Lightfoot, democratica, ha risposto picche. Infatti la Lightfoot ha affermato che non permetterà a Trump di terrorizzare i cittadini della metropoli.

Nelle prossime ore però, Trump è pronto a langiare l’Operation Legend, per combattere il crimine violento nelle città americane. L’operazione prende nome da LeGend Taliaferro, bambino di 4 anni che fu ucciso lo scorso 20 giugno a Kansas City.

L.P.

