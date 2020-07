Secondo le previsioni meteo, durante questo martedì scoppierà un caldo intenso. Attenzione però, perchè nei prossimi giorni potrebbero tornare i temporali.

Quella che stiamo affrontando sarà una settimana incredibile dal punto di vista meteo, con l’Italia che si appresta a combattere il caldo estremo. Una situazione che però non resisterà a lungo, infatti, anzi l’anticiclone inizierà a raggiungerà il suo apice proprio durante la giornata odierna. Infatti da giovedì ci potrebbe essere un clamoroso capovolgimento, pronto a riportare sulla penisola piogge e temporali.

L’estate quest anno non riesce ad entrare nel vivo, con l’anticiclone che spesso viene contrastrato dai freddi venti del Nord o dalle correnti dei Balcani. Mercoledì avremo l’ultima giornata di caldo intenso sulla penisola, con temperature pronte a sfiorare i 40°, ma da giovedì tutto cambierà. Infatti la penisola tornerà ad essere bagnata dai temporali, prima sulle vette alpine e poi sulle regioni circostanti. Andiamo quindi a vedere che quadro meteorologico si presenterà sulla penisola durante questo martedì.

Meteo, caldo intenso nei prossimi giorni: temperature in rialzo

Per la prima volta nelle ultime settimane, durante questo martedì avremo un clima prettamente estivo, con un meteo che farà registrare caldo su tutta la penisola e temperature altissime. Infatti durante questo martedì, la bolla anticiclonica ricoprirà tutta la penisola portando tanto sole e temperature alte. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, per la prima volta nel mese avremo una giornata con un cielo sereno ed un sole che riscalderà la giornata. Infatti avremo un tempo stabile e soleggiato specialmente in pianura, dove il caldo si farà sentire maggiormente. Resiste un pò di instabilità sulla parte est della catena alpina. Le temperature sono in lieve aumento, con massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Mentre, invece, sulle regioni del Centro Italia avremo un quadro meteorologico simile a quello delle regioni settentrionali. Infatti sul settore centrale della penisola proseguirà una situazione di tempo stabile e soleggiato, specialmente lungo le coste tirreniche ed adriatiche. Qualche nuvola di troppo minaccerà le vette appenniniche, ma non è prevista alcuna precipitazione. Anche qui avremo temperature lievemente in aumento, con massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata stabile e soleggiata. Sulle regioni meridionali, al mattino, resisterà qualche piovasco diurno e qualche annuvolamento sui rilievi dell’Appennino. Altrove invece regnerà il sole pronto a scaldare tutte le regioni. Qualche nuvola di troppo in Calabria, ma anche qui non ci saranno precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con massime che oscilleranno tra i 29 e 34 gradi.

L.P.

