Coronavirus, il ministro Roberto Speranza invita alla prudenza. Come riferito in diretta al Tg 5, non sono da escludere nuove chiusure in caso di indicazioni negative. Ecco cosa può succedere dopo l’estate.

Nonostante le buone indicazioni di questi mesi, il rischio di richiudere alcune zone del Paese c’è. Tutto dipende sempre dall’andamento epidemiologico. Lo riferisce Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato ai microfoni di Tg5.

“Il rischio di nuove chiusure c’è, perché purtroppo il rischio zero non esiste”, riferisce infatti il ministro. Ma potrebbe non essere necessariamente colpa nostra. Anche perché gli italiani: “sono stati straordinari, hanno avuto comportamenti molto corretti ed è questa la direzione da intraprendere ancora”.

Coronavirus, Speranza avvisa: “Possibili nuove chiusure”

Ma potrebbero essere gli aspetto socio-economici a compromettere l’equilibrio attualmente raggiunto. Questioni lavorative e libertà personali doverosamente riconcesse dopo il lungo lockdown. Ma a quel punto, se necessario, l’Italia sarebbe pronta a cambiare strategia.

“Se più avanti dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti specifici, lo faremo senza tentennamenti”, aggiunge infatti il politico. Tuttavia, come detto, la situazione è al momento sotto controllo. Sono stati infatti 190 i nuovi positivi riscontrati quest’oggi, con ‘appena’ 13 decessi.

Di questi nuovi positivi 56 arrivano dalla Lombardia, 42 dall’Emilia Romagna e altrettanti dal Veneto. Se ne registrano invece 14 dal Lazio, 12 dalla Liguria, 6 da Campania e Abruzzo, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Sicilia e uno in Piemonte e Toscana. Niente contagi invece per Sardegna, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano.

