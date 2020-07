La Microsoft ha deciso di rimuovere la possibilità di acquistare l’abbonamento Xbox Live Gold di 12 mesi: i dettagli

E’ da giovedì che gli utenti hanno visto rimosso l’abbonamento Xbox Live Gold da 12 mesi, il quale offre anche 4 giochi gratis, sul Microsoft Store e nei vari rivenditori. Inizialmente si pensava ad un errore, poi è arrivata la conferma da parte della Microsoft che ha fugato ogni dubbio: “Microsoft ha deciso di rimuovere la SKU di Xbox Live Gold da 12 mesi dallo Store online. I clienti possono ancora sottoscrivere i tagli da uno o tre mesi di Xbox Live Gold attraverso il negozio digitale”, queste le parole di un portavoce a TrueAchievement.

Xbox Live Gold da parte in favore di un nuovo abbonamento

A quanto pare, la decisione di eliminare l’abbonamento annuale di Xbox Live Gold da parte di Microsoft sarebbe arrivata con la volontà di dare una spinta ulteriore all’Xbox Game Pass Ultimate che include in più i benefici anche di Xbox Game Pass per Console, Xbox Game Pass per PC e da settembre anche il servizio Project xCloud. Quest’ultimo è un servizio di videogiochi in streaming che permette di giocare con i videogame Xbox One su smartphone e tablet.

