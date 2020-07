Salmo finalmente in concerto, un po’ atipico perché in mezzo al mare, ma pur sempre una boccata d’aria per gli amanti del cantante sardo e della buona musica

Si può tornare a parlare di musica e di grandi eventi all’aperto. Una mazzata del Covid-19 è stata data in particolar modo al settore della musica e dello spettacolo in generale. Tantissimi gli artisti che si sono visti costretti ad annullare i propri eventi: Tiziano Ferro, Ultimo, Emma Marrone, Vasco Rossi e lo stesso Salmo che aveva previsto un tour europeo.

Da Madrid a Salonicco, il rapper sardo è stato costretto ad annullare ogni singola tappa perché impossibilitato a spostarsi causa lockdown.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici Speciali, J-Ax contro il Governo: “Lo spettacolo merita rispetto”

Salmo in concerto: è sold out

Uno spicchio di luce sembra provenire dal cantante sardo Salmo. Tre ore di musica dalle 17:30 alle 20:30 di fronte alla baia di Porto Frailis, in Sardegna. Tanti ospiti si esibiranno insieme a Maurizio Pisciottu, in mezzo al mare. L’organizzatore Luca Usai si dice molto soddisfatto del sold out come simbolo di rinascita del Paese e della musica in particolare.

Essendo un evento in mezzo al mare, è stato organizzato un boat party: circa 200 barche nel mare in un perimetro circoscritto dalla Red Valley Sea Party. Autorità sempre presenti sul posto per monitorare che ogni regola venga rispettata e per garantire la sicurezza ad ogni partecipante. Circa una quindicina le barche private, per il resto si tratta di gommoni con skipper che ospiteranno i fan del cantante sardo. Un evento senza precedenti in Sardegna che dà una boccata d’aria al Paese intero.