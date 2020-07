Dopo settimane di polemiche e rinvii, alla fine ci siamo: il Ponte di Genova è praticamente pronto. In corso da questa mattina il collaudo statico

Poco meno di due anni fa, l’Italia si trovava a dover fronteggiare una delle tragedie peggiori della storia recente: il crollo del Ponte Morandi. 43 persone persero la vita per colpa di un’infrastruttura obsoleta e mal mantenuta, scatenando polemiche a livello nazionale.

A due anni da quel terribile episodio, Genova e l’Italia intera sono pronte a ripartire. Dopo settimane di polemiche e rinvii di ogni tipo, alla fine il nuovo Ponte di Genova sembra essere finalmente pronto. Come riportato dall’Ansa, da questa mattina sono in corso i collaudi statici. Si è già conclusa la cosiddetta ‘fase zero’, e nel pomeriggio è attesa la ripresa delle attività di collaudo. In totale, sono coinvolti nelle operazioni 54 tir, per un peso totale di 44 tonnellate.

Ponte di Genova, Toti sicuro: “Ci siamo quasi, manca pochissimo”

Ancora qualche giorno di collaudo, e finalmente Genova riavrà il suo Ponte, a due anni dal terribile episodio in cui persero la vita 43 persone. Anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha commentato i primi collaudi di questa mattina con un post sulla sua pagina Facebook. “Ci siamo quasi, ormai manca pochissimo. Questa mattina sono iniziate le prime prove sul Ponte di Genova” annuncia nel post: “Nei prossimi giorni, tutte le varie procedure andranno avanti nel massimo della sicurezza“.

Il governatore della Regione ha poi voluto spendere qualche parola su quello che sta a significare il nuovo Ponte, costruito nonostante il periodo di emergenza legato al Covid-19. “Il cantiere è sempre andato avanti, nonostante il Coronavirus” si legge nel post: “È un simbolo dell’Italia che ha il dovere di realizzare i propri obiettivi, siamo orgogliosi“.

