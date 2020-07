Il direttore dellʼAgenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini ha spiegato la proposta di adottare un nuovo sistema di tasse e contributi per le partite iva

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ai microfoni de Il Messaggero ha spiegato la proposta di semplificazione di tasse e contributi per le partite Iva. L’idea è quella di dire addio alla fiscalità improntata su saldi ed acconti ed alle scadenze diversificate per tributo, imposta e bollo.

Inoltre, per prelevare tasse e contributi, si passerebbe ad un pagamento complessivo con cadenza mensile o trimestrale. Il fisco andrebbe a calcolare la somma, per poi chiederla al contribuente e quest’ultimo non dovrebbe far altro che autorizzare il pagamento.

Partite Iva, i dettagli della proposta dell’Agenzia delle Entrate

L’automatizzazione è uno degli elementi alla base della proposta. Il fisco, dopo aver calcolato le tasse ed aver fatto richiesta al contribuente, potrebbe avanzare un credito nelle scadenze successive in caso di mancato pagamento. Questo sistema permetterebbe il decongestionamento dalle scadenze fiscali.

In merito a saldi ed acconti, Ruffini spiega: “Si cancellerebbe tutto l’attuale meccanismo tra cui la ritenuta sui redditi del lavoro autonomo. Questo eviterebbe che si creino crediti di imposta versata in più che il fisco dovrebbe poi rimborsare. Il fisco dev’essere automatico e controllabile”.

L’idea del direttore di Agenzia delle Entrate è quella di creare un sistema che sia anche capace di far ripartire investimenti e produzione.

Si parla anche di cash flow tax, ovvero, un sistema di tassazione per cassa con immediata deducibilità di investimenti. “La cash flow tax, dice Ruffini, potrebbe cancellare alcune voci meramente contabili, come ammortamenti, rimanenze, accantonamenti rendendo possibile una precompilata Irpef anche per i titolari di partita Iva”.

