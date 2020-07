MotoGP, si è concluso il primo appuntamento stagionale a Jerez. Trionfa Quartararo, che trova la sua prima vittoria in carriera. Male Rossi e Marquez

Dopo lunghissimi mesi di attesa, finalmente i piloti di MotoGP sono scesi in pista per il primo Gran Premio stagionale a Jerez. Non sono certamente mancate le sorprese, con i protagonisti del Motomondiale che già da subito si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio.

A trionfare è stato Fabio Quartararo, vincitore della sua prima gara in carriera in MotoGP. Benissimo anche Maverick Vinales, secondo classificato e autore di una gara decisamente convincente. A completare il podio Andrea Dovizioso, terzo dopo una gara giocata d’astuzia. Gara difficilissima, invece, per il campione in carica Marc Marquez. Lo spagnolo, dopo soli 2 giri, è finito sulla ghiaia e si è visto costretto ad inseguire. Arrivato in terza posizione, è caduto e si è ritirato. Male Valentino Rossi, costretto a dare forfait per problemi tecnici.

MotoGP, Jerez: brutta caduta per Marquez, le condizioni

Una gara decisamente sfortunata per il maiorchino Marc Marquez, campione in carica della MotoGP con la sua Honda. A Jerez, dopo delle buone qualifiche, si prospettava una gara in discesa per lo spagnolo. Così, però, non è stato. Dopo soli due giri, è infatti finito sulla ghiaia e si è visto costretto ad inseguire i primi della classe. A preoccupare, però, è il brutto incidente rimediato sul termine della gara, che lo ha visto costretto a dare forfait.

Il maiorchino si trova ora ricoverato all’ospedale di Jerez. Dalle prime ricostruzioni e dalle immagini mostrate, sembra si sia fatto parecchio male al polso destro. Difficile fare previsioni sull’entità dell’infortunio. Honda e i tifosi sono in trepidante attesa per il responso del bollettino medico, visto che domenica prossima si torna già nuovamente in pista.

