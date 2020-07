Tutto pronto per il terzo appuntamento stagionale della Formula 1, con la gara in Ungheria. Andiamo a vedere dove seguire la gara in streaming e tv.

Torna subito in pista la Formula 1, con l’appuntamento del Gp di Ungheria. Il terzo appuntamento stagionale vede un Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, partire dalla Pole Position (90esima in carriera), davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

Dalla terza e quarta casella partiranno, a sorpresa, le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Proprio le due vetture rosa sono state al centro di tantissime polemiche nei giorni scorsi, con le competitor che hanno lanciato una pesante accusa. Infatti le due vetture della scuderia britannica, non sarebbero altro che le Mercedes del duo Hamilton-Bottas, con un telaio dal colore differente.

In ripresa invece le Ferrari, con Sebastian Vettel che partirà dalla quinta casella e Charles Leclerc dalla sesta. In Ungheria però è difficile sorpassare e quindi la rimonta sarà una vera e propria impresa. Dalla settima casella troviamo la prima Red Bull, quella di Max Verstappen, seguito da un ottimo Lando Norris, vera sorpresa della stagione. Completano la Top 10, Carlos Sainz e Pierre Gasly. Andiamo quindi a vedere dove seguire la terza gara stagionale.

Formula 1, Gp di Ungheria: dove seguire la Gara

Anche quest anno è Sky ad aggiudicarsi i diritti in esclusiva di tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il connubio Sky-F1 durerà per altri due anni, con la pay-tv che offrirà tutte le immagini dei gran premi stagionali, compresi Warm-Up e prove libere.

Come per Calcio e MotoGp, Sky ha dedicato un canale interamente alla Formula 1, chiamato appunto Sky Sport Formula 1. Proprio sul canale dedicato verrà trasmesso il gran premio dell’Ungheria a partire dalle 15:10. Come sempre prima del Gran Premio ci saranno aggiornamenti ed ultime dai box. Una gara che si preannuncia entusiasmante date le avverse condizioni meteo.

Per tutti gli abbonati alla pay-tv che non sono a casa, sarà possibile seguire lo streaming gratuito della gara con l’applicazione SkyGo. Come sempre bisognerà accedere con i propri dati ed il gioco è fatto. SkyGo è una piattaforma disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

L.P.

