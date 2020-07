Covid-19 bollettino di oggi 19 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia.

La Protezione Civile ha pubblicato il nuovo bollettino riguardante tutti i casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi 19 Luglio 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 218 nuovi casi, 143 guariti e 3 morti. Si tratta del minimo storico di decessi dal mese di febbraio.

Covid-19, il bollettino del 19 luglio: nessun morto in Lombardia

Per la prima volta, nella regione Lombardia non si è registrato nessun morto. Non accadeva dal 22 febbraio. Nella regione sono stati identificati 33 positivi, di cui 13 grazie ai test sierologici. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 22 come nella giornata di ieri. Il numero dei guariti e delle persone dimesse ammonta a 71.464 mila unità.

